12:46 | 12.10.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Gewinne zum Wochenschluss

Der richtungsweisende Bund-Future verzeichnete zum Wochenschluss Gewinne und wurde damit leicht oberhalb des Vorwochenniveaus gehandelt. Damit liegt die 10J-Rendite in Deutschland wieder bei -0,53 %. Auch in den Peripherieländern sanken die Renditen. Die Rendite zehnjährigen BTPs markierte am Freitag ein Tief bei 0,71 %. Der Rentenmarkt in den USA bleibt heute feiertagsbedingt (Columbus Day) geschlossen.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Heute bleibt es an datenseitigen Einflüssen ruhig. Die ZEW-Umfrage morgen dürfte dem Future leichten Rückenwind geben. Im Fokus stehen im Wochenverlauf die US-Stimmungsbarometer in der Industrie und der Verbraucher, die durchaus das Potenzial haben die Risikoaversion zu erhöhen. In technischer Hinsicht ist positiv zu werten, dass der Future wieder oberhalb der 21- und 55-Tagelinien gestiegen ist. Insgesamt sprechen die Indikatoren im aber für eine Fortsetzung der Konsolidierungsphase. Unterstützungen lokalisieren wir bei 174,38 (21-Tagelinie) sowie um 174,00. Auf Hürden stößt der Future bei 174,86 und am Kontrakthoch bei 175,08.Tageschart.