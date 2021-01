14:21 | 18.01.2021

Helaba Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Italien im Fokus

Der Bund-Future startete mit leichten Abschlägen in den Handel. Die US-Daten (Empire-State-Index, Einzelhandel, Michigan Sentiment) lagen unter den Erwartungen, führten aber per saldo nicht zu nennenswerten Impulsen, sodass der Future mit Verlusten ins Wochenende ging. Die 10J-Spreads zwischen US-Titeln und Bunds engte sich am Freitag leicht ein, der Aufwärtstrend von September letzten Jahres ist aber intakt. Bereits vor der Vorstellung näherer Details des Hilfsprogramms zogen die Treasury-Renditen an. Trotz der „Blauen Welle“ dürfte es nicht ganz leicht werden, die geplanten Ausgaben von 1,9 Bio. USD umzusetzen, da mindestens 60 Senatoren notwendig wären. Die 10J-Peripheriespreads engten sich zum Wochenschluss allesamt leicht ein. Der Fokus liegt hier momentan auf Italien. Die Regierungskoalition war vergangenen Mittwoch wegen Uneinigkeiten über die Corona-Hilfen zerbrochen. Ministerpräsident Conte will zu Beginn dieser Woche vor der Abgeordnetenkammer und dem Senat die Vertrauensfrage stellen. Bis mindestens dahin dürften BTPs anfällig bleiben. Der 10J-Renditevorsprung von BTPs gegenüber Bunds liegt aktuell bei 115 Basispunkten; in Spanien und Portugal bei 60 bzw. 54 Basispunkten. Heute bleiben die Märkte in den USA feiertagsbedingt geschlossen.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der technische Ausblick für den Future ist durchwachsen, denn der Future kämpfte zum Wochenschluss erneut mit den 21- und 55-Tagelinien. Diese verlaufen heute bei 177,67/73. Darüber könnten Gewinne bis zur Widerstandslinie der Dezember-Abwärtsbewegung bei 178,03 folgen. Auf der Unterseite bestehen Haltemarken bei 177,32 und bei 177,00. Darunter drohen Verluste bis zum markanten Tief vom 2. Dezember bei 176,63.