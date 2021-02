12:08 | 15.02.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Keine Entwarnung

Im Umfeld nachgebender Aktiennotierungen verzeichnete der Bund-Future zum Wochenschluss zunächst leichte Gewinne. Im Nachmittagshandel setzte jedoch Abgabedruck ein der im Tagestief bis 175,77 reichte. Die Peripheriespreads weiteten sich zum Wochenende leicht aus. So stiegen in Spanien und Portugal die Spreads auf 59 bzw. 54 Basispunkte. Zehnjährige BTPs haben einen Renditevorsprung bei aktuell 91 Basispunkten gegenüber den deutschen Pendants.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die technische Lage des Bund-Futures ist als sehr angeschlagen zu bezeichnen. Das Verkaufssignal des MACD hat bereits in den

letzten Tagen negative Signale geliefert, der Rutsch unter die 176,10er Marke hat den Abgabedruck nochmals verstärkt. Zudem zeichnet sich eine negative Fortsetzungsformation ab, so dass die Kurszielmarken bei 174,97 und 174,50 und durchaus in den Fokus rücken könnten.