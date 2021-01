14:03 | 21.01.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Keine EZB-Maßnahmen erwartet

Im Vorfeld der heutigen EZB-Ratssitzung wurde der Bund-Future in einer engen Spanne gehandelt. Mit neuen geldpolitischen Maßnahmen rechnen wir heute nicht. Auf der Pressekonferenz dürfte sich Lagarde zwar besorgt über die wirtschaftliche Lage in der Coronakrise zeigen, im Umfeld der relativ stabilen Lage an den Finanzmärkten aber keine neuen Hilfen einleiten. Die 10J-Spreads gg Bunds der Peripherieländer bewegten sich gestern um wenige Basispunkte nach oben. In Italien beträgt der Renditevorsprung 111 Basispunkte; in Spanien und Portugal 61 bzw. 57 Basispunkte.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: An datenseitigen Einflussfaktoren mangelt es heute nicht. Vonseiten der US-Daten dürfte der Bund-Future auf Gegenwind stoßen, denn wir machen insgesamt positives Überraschungspotenzial aus. In technischer Hinsicht sollte eine Kursschwäche nicht ausgeschlossen werden. Unterstützungen lokalisieren wir bei 177,00 und bei 176,63. Darunter könnten Verluste bis 176,34 (Tief vom 12. Januar) folgen. Widerstände stellen zunächst die 21- und 55-Tagelinie bei 177,56 bzw. 177,63 dar. Eine weitere Hürde liegt bei 177,93 (Dezember-Abwärtstrendlinie).