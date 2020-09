13:29 | 02.09.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Kleine Erholung & Bund geht grün

Trotz steigender Infektionszahlen blieben die Finanzmarktteilnehmer am Rentenmarkt gestern zunächst gelassen. Letztlich konnte der Future im Nachmittagshandel sogar zulegen, wobei der besser als erwartet ausgefallene ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes den Future nicht belastet hat. Gleiches war bei zehnjährigen Staatsanleihen der Peripherieländer zu beobachten.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Veröffentlichung der US-Daten könnte heute positiv überraschen und zeitweilig für Verluste sorgen. Im Umfeld steigender Infektionszahlen dürften deutsche Bundeswertpapiere aber ihren Versicherungscharakter weiter ausspielen und für Kurse oberhalb von 175,00 sorgen. Der Blick auf die technischen Indikatoren im Tageschart spricht für eine Fortsetzung der Konsolidierungsphase. Die August Abwärtstrendlinie ist bei 176,88 außer Reichweite. Auf der Unterseite messen wir dem 61,8 %-Retracement (174,65) des Aufwärtsimpulses von Juni bis August Bedeutung zu. Unterstützungen: 174,65;172,57 Widerstände: 176,88/94.

Bankanleihen: Ohne größere Impulse

Nach dem Feiertag am Montag in London wurde der ITRAXX-Index

gestern wieder gehandelt. Die EUR Financials Indizes tendierten bei

zunächst recht lustlosem Handel insbesondere gegen Tagesende hin spürbar fester.

Die Spread-Entwicklung ist weiter stark durch das allgemeine Marktumfeld bestimmt,

und weniger durch Sektor-Nachrichten.

UNSERE EINSCHÄTZUNG: Die von EZB-Zins- und Liquiditätspolitik, Währungsschwankungen

und Pandemie-Auswirkungen geprägte Nachrichtenlage scheint

uneinheitlich. Die Aktivitäten am Primärmarkt dürften demnächst wieder an Schwung

gewinnen und die Einengung bei den Spreads begrenzen. Vorerst bleiben größere

Impulse aus.