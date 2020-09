13:01 | 28.09.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Konsolidierungsphase hält an

Der richtungsweisende Bund-Future verzeichnete zum Wochenschluss Gewinne und setzte seine Konsolidierung fort. Die steigenden Infektionszahlen im Euroraum

sorgen zwar für ein erhöhtes Risikobewusstsein unter den Marktteilnehmern, von einer Flucht in sichere EWU-Kerntitel kann jedoch nicht gesprochen werden. Die

Stimmungsindikatoren dieser Woche werden daran wohl nicht wesentlich etwas ändern. Die Anleihen der Peripherieländer wurden am Freitag stabil gehandelt, die 10JPeripheriespreads weiteten sich aus. Am Primärmarkt bleibt es heute ruhig, lediglich die Bundesfinanzagentur veröffentlicht heute ihre Emissionsplanung für das vierte Quartal.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK:

Der Future scheint in der seit Monaten bestehenden Konsolidierungsphase gefangen zu sein. So war in den letzten Handelstagen kein Ausbruchsversuch über das Hoch der letzten Woche bei 174,85 zu verzeichnen. Die Indikatoren im Tageschart sind insgesamt als konstruktiv zu beurteilen. Der niedrige ADX und eine fehlende Dynamik beim Kursmomentum lassen jedoch kein Potenzial für nachhaltige Aufwärtsimpulse erkennen.