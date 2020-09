12:49 | 29.09.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Lagarde betont Handlungsbereitschaft

Die Rentenmärkte gingen zunächst mit Abschlägen in die neue Woche, bevor EZB-Chefin Lagarde die Handlungsbereitschaft der EZB betonte und für Unterstützung sorgte. Die Peripheriespreads engten sich tendenziell ein. Heute richten die Marktteilnehmer den Blick vor allem auf Italien, denn dort stehen gleich drei Emissionen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 8,25 Mrd. EUR im Kalender. Zudem gibt es Aktivitäten in Großbritannien und in Finnland. Die Finanzagentur des Bundes hat gestern zudem den aktualisierten Emissionskalender für das vierte Quartal veröffentlicht. Vor allem bei Geldmarktinstrumenten erhöht sich das Emissionsvolumen gegenüber den ursprünglichen Planungen um 6 Mrd. EUR als Folge der Corona-Pandemie.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der Wochenauftakt ging beim Bund-Future zwar zunächst mit Kursverlusten einher, mit der späteren Erholung ist das übergeordnete Bild einer seit Wochen vorherrschenden Seitwärtsbewegung aber nicht in Gefahr geraten. Zudem ist zu bezweifeln, dass sich alle Sorgenthemen der letzten Woche, die den Future unterstützt hatten, in Wohlgefallen aufgelöst haben. Die Brexit-Unsicherheit ist ebenso vorhanden wie die Angst vor weiter zunehmenden COVID-19-Infektionen. Unterstützungen lokalisieren wir an den gleiten Durchschnitten bei 173,97 und 173,84, Widerstände unverändert bei 174,85 und 175,08.