12:04 | 16.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Moderate EZB-Käufe

Die europäischen Rentenmärkte starteten fester in die neue Handelswoche, wobei am Nachmittag die höhere Risikoaversion wegen des Impfstopps, der steigenden Inzidenz und der Angst vor neuen und längeren Lockdowns maßgeblich zu einem Aufwärtsimpuls beigetragen hat. Mit der Ankündigung der EZB, die Anleiheankäufe im kommenden Quartal zu erhöhen, ist das Interesse an den wöchentlichen Bondankäufen nochmals größer geworden. Die gestrigen Zahlen zeigten aber zunächst, dass die EZB keine Eile zum Eingreifen verspürt. Mit 14 Mrd. EUR blieb der wöchentliche PEPP-Anstieg moderat.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der heutige Datenreigen wird voraussichtlich die Risikoaversion der Marktteilnehmer etwas reduzieren und damit leichten Gegenwind für den Bund-Future darstellen. Die Indikatoren im Tageschart sind insgesamt aber als konstruktiv zu beurteilen. Wichtig ist zudem, dass die 21-Tagelinie bei 171,39 nachhaltig überwunden wurde. Weitere Hürden lokalisieren wir bei 172,08/172,20 und in der Zone des Mitte Februar gerissenen Kursgaps bei 172,69/89.