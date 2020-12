13:00 | 16.12.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: PMIs und US-Notenbank

Der Bund-Future ging gestern mit leichten Verlusten gegenüber dem Vortag aus dem Handel. Im Vorfeld der heutigen FOMC-Sitzung herrschte insgesamt eine abwartende Haltung. Die amerikanische Notenbank wird unserer Einschätzung nach die Leitzinsen unangetastet lassen. Mit weiteren Hilfsmaßnahmen ist jedoch zu rechnen. Zudem wird der Fokus auf die Forward Guidance, die Zinskurvensteuerung und der Aufforderung nach fiskalpolitischen Maßnahmen gerichtet sein. Am Primärmarkt ist für dieses Jahr nicht mehr mit Emissionen zu rechnen. Die 10J-Renditen der Peripherieländer setzten gestern ihre Abwärtsbewegungen fort. BTPs rentieren momentan auf einem Niveau von 0,48 %. In Spanien und Portugal liegen die 10J-Renditen unterhalb der 0 %-Marke bei aktuell -0,01 % bzw. -0,05 %. Mit griechischen Staatstiteln lässt sich momentan ein Ertrag von 0,57% erzielen.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland und der Eurozone dürften nachgeben. Gegenüber dem Konsens machen wir jedoch kein Enttäuschungspotenzial aus. Die Veröffentlichungen werden aller Voraussicht nach EWU-Kerntitel leichten Rückenwind geben. Die Indikatoren im Tageschart verlieren etwas an Dynamik. Die ersten Hürden sind bei 178,77 und am Kontrakthoch bei 179,17 zu finden. Unterstützungen lokalisieren wir im Bereich 178,13/17 und an den 21- und 55-Tageli-nien, welche heute bei 177,68/78 verlaufen.