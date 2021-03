13:34 | 29.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Renditeanstieg noch nicht gestoppt?

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind zum Ende der letzten Woche wieder deutlicher gesunken und es stellt sich die Frage, ob der Trend zu steigenden Renditen nun wieder Fahrt aufnimmt. Bis jetzt hat das Versprechen der EZB, mit der flexiblen Nutzung des Pandemie-Kaufprogramms für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen und einen unerwünschten Renditeanstieg zu verhindern, Wirkung gezeigt. Zehnjährige Bundesanleihen liegen trotz des jüngsten Anstiegs auf -0,35 % noch immer etwa 15 Bp. höher als vor vier Wochen. Das Bild in den USA ist aufgrund des positiven Konjunktur- und Inflationsausblicks und wegen des deutlichen Impffortschritts anders und der Renditevorteil steigt. Der Spread zwischen 10-jährigen US-Anleihen und Bundesanleihen hat die Marke von 200 Basispunkten überschritten. Am Primärmarkt gibt es heute keine wichtigen Einträge und auch im Wochenverlauf bleibt es vergleichsweise ruhig. Neben Italien wird nur noch die Bundesagentur mit einer Aufstockung der Bund Mai 2036 aktiv.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der Bund-Future ist daran gescheitert, die 55-Tagelinie zu überwinden, die heute bei 172,63 verläuft. Insofern ist es noch verfrüht, um Entwarnung zu geben und auf weitere Kursgewinne zu setzen. Das technische Bild hat sich ebenfalls getrübt. Das positive Kursmomentum lässt nach und der

Stochastic hat im überkauften Bereich seine Signallinie unterschritten. Insofern dürfte der Bereich 172,65/70 vorerst nicht zu überwinden sein. Eine erste Unterstützung zeigt sich an der 21-Tagelinie, die inzwischen nach oben gerichtet ist und bei 171,53 verläuft.