15:22 | 08.01.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Umfeld bleibt schwierig

Das Umfeld am deutschen Rentenmarkt bleibt schwierig, denn mit dem Verlust der republikanischen Mehrheit im US-Senat ist mit einer noch expansiveren Fiskalpolitik zu rechnen. Die Inflationserwartungen steigen und mit ihnen die Renditen. Der 10J-Spread zwischen den USA und Deutschland hat sich in dieser Woche deutlich ausgeweitet und mit über 160 Basispunkten das höchste Niveau seit März letzten Jahres erreicht. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist trotz der zahlreichen Belastungsfaktoren freundlich. Insofern ist fraglich, ob ein schwächerer US-Arbeitsmarktbericht dem Rentenmarkt nachhaltig zugutekommen wird.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der technische Ausblick des Bund-Futures bleibt mit Kursen unterhalb der 21- und 55-Tagelinien getrübt. Auch das negative Kursmomentum mahnt vor zu viel Optimismus. Erst bei Kursen oberhalb von 177,85 würde sich der Ausblick wieder aufhellen. Auf der Unterseite ist der Bereich um 177,00 entscheidend. Hier liegen die jüngsten Kurstiefs und die 100-Tagelinie.