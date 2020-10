12:04 | 08.10.2020

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Unter Druck

Gestern konnte die Bundefinanzagentur mit einer 2,1-fachen Überzeichnung knapp 2,5 Mrd. EUR mit der 10-jährigen Bund zu -0,51 % aufnehmen. Im Nachgang setzte jedoch Abgabedruck ein und die Bund-Rendite stieg in der Spitze auf -0,48 %. Die insgesamt zuversichtliche Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern sorgte im Tagesverlauf für Einengungstendenzen bei den Peripheriespreads, während die Renditen aufgrund der wieder größeren Risikoneigung leicht höher tendierten – vor allem bei den Kern-EWU-Ländern. Emissionsseitig müssen sich die EUR-Investoren heute mit dem Angebot NTMA begnügen. Gleich drei IRISH-Serien von mittlerer bis langer Laufzeit stehen im Kalender und die anvisierten 1 bis 1,5 Mrd. EUR sollten problemlos an den Markt gebracht werden.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: In der Folge der Kursschwäche an den Rentenmärkten hat der Bund-Future erneut die 21-Tagelinie unterschritten und die Unterstützung an der 55-Tagelinie bei 173,98 ins Visier genommen. Vonseiten der quantitativen Indikatoren steht der Future unter Druck und das Risiko nachgebender Notierungen überwiegt daher auf Sicht der kommenden Tage. So ist der MACD unter seine Signallinie gesunken und auch der DMI ist auf Verkauf gegangen. Hier ist aber der niedrige und sinkende ADX zu nennen, der weiterhin darauf hinweist, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befindet.