12:50 | 04.03.2021

Helaba – Tagesausblick Renten: Staatsanleihen: Zweifel an EZB-Unterstützung?

Am Markt für Staatsanleihen ist es im Anschluss an eine vorübergehende Erholung zu erneuten Kursrückgängen gekommen. Dafür sind Meldungen verantwortlich, wonach die EZB möglicherweise nicht mit größeren Schritten gegen den Renditeanstieg vorgehen will. Vielmehr könnten verbale Interventionen und die Flexibilität des Anleihekaufprogramms ausreichen. Vor allem längere Laufzeiten sind unter Druck geraten und der Renditespread zwischen 30- und 10-jährigen Bundesanleihen weitete sich aus. Im Gegensatz dazu haben sich die Peripherpiespreads nur wenig bewegt. Am Primärmarkt hat gestern die Bundesfinanzagentur eine neue, 15-jährige Anleihe emittiert. Das Papier war bei einer Zuteilungsrendite von -0,06 % nur 1,2-fach überzeichnet. Großes Interesse gab es hingegen für die erste grüne BTP, die via Syndikat auf den Markt gebracht wurde. Heute stehen umfangreiche Emissionen in Spanien und Frankreich mit einem Gesamtvolumen von bis zu 17 Mrd. EUR auf dem Programm.

UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Deutsche Staatsanleihen sind erneut unter Druck geraten und mit Unterstützung vonseiten der EZB ist zunächst nicht zu rechnen. Im Vorfeld der Ratssitzung, die nächsten Donnerstag stattfindet, gibt es in der Regel keine Redebeiträge vonseiten der Notenbanker mehr, die auf die aktuelle Geldpolitik bezogen sind.