13:50 | 17.01.2020

HSBC T&B – China markiert niedrigstes BIP-Wachstum seit 29 Jahren

Die Volkswirtschaft verzeichnete 2019 mit einem BIP-Plus von 6,1 % das schwächste jährliche Wirtschaftswachstum der zurückliegenden 29 Jahre. Bremsend haben sich dabei vor allem die schwachen Impulse vom Außenbeitrag sowie der heimischen Industrie ausgewirkt. Die Inlandsnachfrage auf der Verbraucherseite blieb hingegen vergleichsweise stabil. Im Schlussquartal lag das BIP-Wachstum wie bereits im Vorquartal bei 6 % im Vergleich zur Vorjahresperiode. Dass sich die Wirtschaftsleistung stabilisiert, signalisieren auch die jüngsten Konjunkturindikatoren für Dezember. Demnach erhöhte sich die Industrieproduktion auf 6,9 % in der Jahresrechnung, den stärksten Zuwachs seit März vergangenen Jahres. Zugleich stiegen die Investitionen kurz vor Jahresende mit annähernd 12 % im Jahresvergleich mehr als doppelt so schnell wie im November. Insgesamt waren saisonal erhöhte Aktivitäten zu erwarten, die jetzigen Daten zeigen aber einen zusätzlichen Rückenwind durch die Annäherung im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten. In diesem Umfeld sind geld- und fiskalpolitische Lockerungen wahrscheinlich, um die Konjunkturbelebung zu stützen. Entsprechend erwarten wir im Jahresverlauf eine Rücknahme des Leitzinses von 4,15 % auf 3,85 %. Das BIP-Wachstum sehen wir 2020 bei 5,8 %.

Marktreaktion:

Die guten Aktivitätsdaten für Dezember überwogen an den Devisenmärkten heute die insgesamt mäßige aber im Rahmen der Erwartung liegende BIP-Entwicklung. Der Renminbi wertete daher zum USD und dem Euro auf.