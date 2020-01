13:49 | 17.01.2020

HSBC T&B – Gelingt der US-Industrie im Jahr 2020 die Trendwende?

Nachdem die Einzelhandelsumsätze in den USA auch im Dezember um 0,3 % gg. Vm. zulegen konnten, sprang die Jahresrate zum Jahresende auf 5,8 % und unterstrich damit, dass sich die US-Binnenkonjunktur in guter Verfassung befindet. Wesentlich weniger euphorisch sieht dagegen der Blick auf die Industrieproduktion aus. Hier mussten die US-Unternehmen offenkundig den globalen Handelskonflikten Tribut zollen, so dass die Jahresrate hier trotz eines starken Monatsanstiegs von 1,1 % im November im negativen Bereich (-0,8 %) verharrte. Allerdings könnte der gestrige Abschluss des „Phase-One-Deals“ mit China diesbezüglich den Beginn einer Aufholjagd im Jahr 2020 ankündigen, zumindest wenn man die jüngste Entwicklung des Philly Fed-Index zum Maßstab nimmt. Dieser legte im Januar um spektakuläre 14,6 auf 17,0 Punkte zu, obwohl im Marktkonsens lediglich ein marginaler Anstieg auf 4,0 Punkte erwartet wurde (Grafik 2). Allerdings dürfte sich diese Euphorie noch nicht in den Industrieproduktionszahlen für Dezember widerspiegeln, wo wir mit einem Rückgang von 0,1 % gg. Vm. rechnen.

Marktreaktion:

Im Zuge der positiven Konjunkturdaten konnte der US-Dollar gestern leicht zulegen. Der Euro rutschte daraufhin im Tagesverlauf wieder unter die Marke von 1,115 USD.