13:05 | 14.01.2020

HSBC T&B – Pfund nach enttäuschenden Wirtschaftsdaten unter Druck

Das britische BIP wies im November einen überraschenden Rückgang um 0,3 % gg. Vm. (Konsens: 0,0 %) aus. Da die Vormonatswerte noch oben revidiert wurden, ist das Output-Niveau zwar ungefähr so hoch wie erwartet und in der Dreimonats- auf Dreimonatsveränderung kam es sogar zu einem Anstieg um 0,1 %. Dennoch wirft der scharfe Rückgang im November die Frage auf, wie es um die britische Wirtschaft bestellt ist, zumal der bisher relativ robuste Dienstleistungssektor jüngst schwächelte. So fiel der Output in diesem Sektor um 0,3 % gg. Vm. und die Jahresveränderung rutschte mit 0,8 % auf den tiefsten Stand seit acht Jahren ab.

Marktreaktion:

Das britische Pfund kam in Anschluss an die Veröffentlichung zum Euro unter Druck. Nachdem auf den letzten Sitzungen bereits zwei von neun stimmberechtigten Mitglieder des MPC der britischen Notenbank für eine Reduzierung der Leitzinsen stimmten, heizten die gestrigen Daten die Diskussion um eine mögliche geldpolitische Lockerung an, die wir im 2. Quartal dieses Jahres erwarten. Mit Blick auf den Euro würde ein Anstieg über den Widerstandsbereich bei 0,86 GBP aus technischer Sicht kurzfristig weiteres Aufwärtspotential eröffnen.