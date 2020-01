12:54 | 10.01.2020

HSBC T&B – Solider Arbeitsmarkt verhindert weitere Leitzinssenkungen

Mit 3,5% lag die Arbeitslosenquote in den USA im November auf dem tiefsten Stand seit mehreren Dekaden. Gemessen an der hohen Auslastung des Arbeitsmarktes war das Stellenwachstum in den vergangenen Monaten beeindruckend dürfte. Zwar konnte 2019 nicht die Dynamik des Vorjahres verteidigt werden, was in Anbetracht der Eintrübung der Unternehmensstimmung in den USA in den vergangenen Monaten aber wenig überraschend ist. Im November war es sogar entgegen den Trend zu einer überraschend starken Beschleunigung des Stellenaufbaus auf 266.000 gekommen. Wir rechnen bei den heute anstehenden Daten zu den neugeschaffenen Stellen mit einem Plus von 150.000. Damit würde zwar der hohe Novemberzuwachs nicht bestätigt, der Arbeitsmarkt würde sich aber weiter in guter Verfassung präsentieren.

Marktreaktion:

Solange sich der US-Arbeitsmarkt robust zeigt, ist nach den drei Leitzinssenkungen im vergangenen Jahr nicht mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank zu rechnen. Eine zu lockere Geldpolitik würde in diesem Umfeld die Gefahr von Fehlallokationen in der Wirtschaft erhöhen. Solange die US-Notenbank auf weitere Zinssenkungen verzichtet, gehen wir von einer anhaltenden Stärke des US-Dollars zum Euro aus.