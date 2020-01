13:09 | 14.01.2020

HSBC T&B – Und sonst?

CNY/USD: Der chinesische Renminbi legte im heutigen Handel zum US-Dollar auf ein neues Jahreshoch zu: Hintergrund dürfte die Entscheidung der US-Administration gewesen sein, Festlandchina im Vorfeld der Unterzeichnung eines sogenannten „Phase 1 Deal“ nicht mehr als Währungsmanipulator einzustufen. Festlandchina: Die Währungsbehörde SAFE hat gestern den Zugang für ausländische Banken und Anleger zum inländischen Devisenmarkt erleichtert. Demnach sollen diese Devisenausländer nun Finanzderivate anstelle von ausschließlich mit dem involvierten Wertpapiermakler auch mit anderen Kontrahenten abschließen dürfen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar eine Teilnahme am inländischen Handelssystem CFETS vorgesehen. Die Entscheidung dürfte im Zusammenhang mit der Aufnahme chinesischer Anleihen in globale Rentenindizes stehen. Sie erhöht die Hedging-Möglichkeiten für gebietsfremde Anleger und sollte zu einer Annäherung der Preisniveaus in den beiden Devisenmarktsegmenten innerhalb und außerhalb Festlandchinas führen.