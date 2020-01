13:52 | 17.01.2020

HSBC T&B – Und sonst?

Eurozone: Das Sitzungsprotokoll der EZB-Sitzung vom vergangenen Dezember brachte nur wenig neue Erkenntnisse. In den kommenden Monaten ist kaum mit größeren geldpolitischen Veränderungen in der Eurozone zu rechnen. Bis mindestens zum Jahresende 2021 dürfte u. E. das Leitzinsniveau unangetastet bleiben. Deutschland: Keine Überraschungen gab es bei den finalen Konsumentenpreisen für Dezember. Wie bereits in der Schnellschätzung vermeldet zog die Teuerung sowohl für den nationalen VPI als auch den für europäische Zwecke genutzten HVPI zum Jahresabschluss auf 1,5 % in der Jahresrate an. Die Kernrate stieg sogar auf 1,7 % in der Jahresrate und damit auf den höchsten Stand seit April 2019. Insgesamt dürften auch in den kommenden Monaten aufgrund weiterhin unterstützender Basiseffekte höhere Inflationsraten in Deutschland zu beobachten sein. USA: Der Senat hat gestern mit großer Mehrheit der Neufassung des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) zugestimmt. Nach fast zwei Jahren steht somit dem Inkrafttreten des im Kern nur leicht modifizierten NAFTA-Abkommens nichts mehr im Wege. Der kanadische Dollar und der mexikanische Peso konnten im Zuge der Entscheidung zum Euro Gewinne verbuchen. Türkei: Die Zentralbank hat gestern ihren Leitzins um 75 BP auf 11,25 % gesenkt. Mit Blick auf die von uns erwartete Inflation von 10,9 % per Ende 2020 rechnen wir bis dahin mit keiner weiteren Rücknahme der Leitzinsen. Bei inzwischen negativen Realzinsen besitzen türkische Staatstitel bei Anlegern derzeit nur geringe Attraktivität. Südafrika: Überraschend hat die Notenbank ihren Schlüsselzins um 25 BP auf 6,25 % zurückgenommen.? Die Währungshüter begründeten ihren Schritt mit sinkenden Inflationserwartungen und einer insgesamt herabgesetzten Inflationsprognose. Nach der gestrigen Entscheidung gehen wir 2020 von einer weiteren Zinssenkung der Notenbank auf 6,00 % aus.