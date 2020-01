13:08 | 14.01.2020

HSBC T&B – US-Konsumentenpreise mit leichtem Plus

Getrieben durch höhere Benzinpreise dürften die US-Konsumentenpreise im Dezember um 0,3 % gg. Vm. gestiegen sein, gleichbedeutend mit einem Anziehen der Jahresveränderung von 2,1 % auf 2,3 %. Zeitgleich dürfte die Kernrate, ein guter Indikator für den zugrundeliegenden Preisdruck, um 0,2 % gg. Vm zulegen und die Jahresrate unverändert bei 2,3 % verharren. Für Stabilität bei der Kerninflation sorgt ein konstantes Wachstum bei den Mietpreisen. Die Kerngüterinflation ist zwar in den vergangenen Monaten leicht angezogen – die Einführung von Strafzöllen auf Warenimporte dürfte den Preisdruck hier erhöht haben – insgesamt hält sich der Aufwärtsdruck aus diesem Kanal bisher aber in Grenzen.

Marktreaktion:

Nur ein großer Ausreißer bei den US-Konsumentenpreisen dürfte zu größeren Marktbewegungen führen. Die US-Inflation hat sich in den vergangenen Monaten seitwärts bewegt und die am letzten Freitag veröffentlichten Daten zur Lohnentwicklung in den USA lassen nicht auf eine Beendigung dieses Trends schließen.