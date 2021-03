12:05 | 19.03.2021

NORD/LB: 18,7% der Unternehmen sehen ihre Existenz bedroht

18,7% (Nov. 2020: 17,6%) der dt. Unternehmen sehen sich einer Umfrage des Ifo-Instituts vom Februar zufolge in ihrer Existenz bedroht. Besonders hohe Werte kamen vom Einzelhandel (34,5%) und von den Dienstleistern (26,3%). Am Schlimmsten sieht es aber in der Reisebranche aus, wo 83,7% der Firmen um ihre Existenz bangen. Nur wenig besser sehen Hotels (82,3%) und Restaurants/Gaststätten (72,3%) die Lage.