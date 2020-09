14:47 | 18.09.2020

NORD/LB: Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche auf 860.000 (Vorwoche revidiert: 893.000) gesunken. Damit bleibt das Niveau nach wie vor hoch.