14:01 | 02.07.2020

NORD/LB: Arbeitslosenzahlen in Deutschland gestiegen

Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland stiegen im Juni wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Im abgelaufenen Monat war ein Anstieg um 40.000 auf 2,853 Mio. Arbeitslose zu verzeichnen. Im Jahresvergleich liegt der Zuwachs bei 637.000 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1% auf 6,2%. Durch die Kurzarbeit, in der sich aktuell ca. 6,83 Mio. Arbeitnehmer befinden, konnte ein noch stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden, hieß es von der Bundesagentur für Arbeit.