13:50 | 05.03.2021

NORD/LB: Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone

Mit einer Quote von 8,1% hat sich die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone zu Jahresbeginn auf relativ hohem Niveau stabilisiert. Im Vergleich zum Januar 2020 liegt die Quote um 0,7% höher. In der Euro-Zone waren im Januar 2021 insgesamt 13,28 Millionen Menschen als arbeitslos registriert – 1,01 Millionen mehr als vor Jahresfrist.