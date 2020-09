12:35 | 15.09.2020

NORD/LB: Aufholprozess in der deutschen Wirtschaft hält weiter an

Nach Einschätzung der Bundesregierung hält „der Aufholprozess in der deutschen Wirtschaft weiter an, hat sich zuletzt aber abgeschwächt”. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich die Erholung fortsetzen. “Das Vorkrisenniveau von Ende 2019 dürfte allerdings erst zu Anfang des Jahres 2022 wieder erreicht sein,” hieß es weiter. Die Lage der Weltkonjunktur sei aufgrund des unsicheren globalen Infektionsgeschehens rund um das Corona-Virus “nach wie vor schwierig”.