15:10 | 08.01.2021

NORD/LB: Aufträge für die deutsche Industrie im November über Erwartung

Die deutsche Industrie hat im November trotz des Teil-Lockdowns den siebten Monat in Folge überraschenderweise mehr Aufträge erhalten. Das Neugeschäft wuchs um 2,3% ggü. dem Vormonat, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Volkswirte hatten dagegen schlechtere Zahlen erwartet. Im Oktober hatte es noch ein Plus von revidiert 3,3% gegeben. Die Auslandsaufträge legten mit +2,9% kräftiger zu als die aus Deutschland mit +1,6%. Gemessen am Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie, liegen die Bestellungen um 4,0% höher.