13:54 | 17.01.2020

NORD/LB: Auto-Verkäufe in der EU 2019 gestiegen

Rekordauslieferungen im Dezember haben die Auto-Verkäufe in der EU 2019 wachsen lassen. Im vergangenen Jahr wurden 1,2% mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Insgesamt wurden 15,3 Millionen Autos verkauft, teilte der Herstellerverband ACEA mit. In Deutschland rollten 5% mehr Fahrzeuge auf die Straße, in Großbritannien dagegen sank der Pkw-Absatz um 2,4%.