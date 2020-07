13:05 | 03.07.2020

NORD/LB: Autoabsatz in China weiter verbessert

Der Autoabsatz in China hat sich auch im Juni und damit den dritten Monat in Folge verbessert. Laut Automobilherstellerverband CAAM sind die Fahrzeugverkäufe um 11% auf 2,28 Millionen Einheiten geklettert.