12:46 | 10.02.2021

NORD/LB: Autoabsatz in China wiederum gestiegen

Der Autoabsatz in China ist im Januar den zehnten Monat in Folge gestiegen. Die Verkäufe legten um 30% auf 2,5 Millionen Fahrzeuge zu. Dabei waren Automobile mit alternativen Antrieben gefragt, da die Regierung umweltfreundlichere Fahrzeuge zur Reduzierung der Luftverschmutzung fördert.