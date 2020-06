13:01 | 23.06.2020

NORD/LB: Bundesbank erwartet starken Rückgang der deutschen Wirtschaft

Die Bundesbank geht davon aus, dass die Coronakrise die deutsche Wirtschaft in Q2 weit härter als zu Jahresbeginn treffen wird. “Insgesamt könnte die Wirtschaftsleistung im Durchschnitt des laufenden Vierteljahres um beinahe ein Zehntel und damit noch erheblich stärker zurückgehen als im ersten Quartal”, heißt es im Monatsbericht der Zentralbank. In Q1 war das BIP um 2,2% geschrumpft. Das Anfang Juni vorgelegte Konjunkturpaket dürfte nach Ansicht der Bundesbank-Volkswirte in Q2 noch keine größere Wirkung zeigen.