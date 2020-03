13:51 | 24.03.2020

NORD/LB: Bundesregierung erwartet schwere Rezession

Die Bundesregierung erwartet eine schwere Rezession wegen der Virus-Krise. Der Rückgang des BIP werde “mindestens so hoch sein” wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, sagte Wirtschaftsminister Altmaier am Montag in Berlin. 2009 war die Wirtschaftsleistung unbereinigt um 5,7% geschrumpft.