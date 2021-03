12:14 | 19.03.2021

NORD/LB: Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) blickt recht optimistisch auf die dt. Konjunktur

Die Forscher erhöhten ihre Prognose für das Wachstum des BIP in diesem Jahr trotz der anhaltenden Corona-Problematik auf 3,7% (bisher: 3,1%). “Das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung dürfte in Q3 des lfd. Jahres überschritten werden”, prognostizierte das IfW. Damit sind die Forscher deutlich optimistischer als die Regierung, die Wirtschaftsweisen und das DIW, welches seine Wachstumsprognose für das lfd. Jahr sogar auf 3,0% (bisher: > 5%) zurücknahm. 2022 soll es dann zu einem Plus von 3,8% (bisher: 2,6%) reichen.