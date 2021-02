12:50 | 10.02.2021

NORD/LB: Deutsche Exporte gingen in 2020 stark zurück

Die Corona-Pandemie hat die deutschen Exporte 2020 stark belastet. Sie sanken um 9,3% auf 1.204,7 Mrd. EUR, teilte das Stat. Bundesamt mit. Es war der erste Rückgang seit 2013 und der kräftigste seit 2009. Auch die Einfuhren gingen mit minus 7,1% auf 1.025,6 Mrd. EUR deutlich zurück. Licht am Ende des Tunnels: Nach dem starken Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie legten die Exporte 8 Monate in Folge zu – zuletzt im Dezember überraschend um 0,1% ggü. Nov., was vor allem auf starke Geschäfte mit China und den USA zurückzuführen war.