11:59 | 14.04.2020

NORD/LB: Deutsche Exporte im Februar rückläufig

Deutsche Exporte im Februar rückläufig: Die Ausfuhren betrugen 109,3 Mrd. EUR, ein Rückgang um 0,4% ggü. dem Vorjahr. Saison- und kalenderbereinigt war das ein Plus von 1,3% ggü. dem Vormonat, während die Importe um 1,6% zurückgingen. In das mit Abstand wichtigste Handelspartnerland China wurden im Februar nur Waren in Höhe von 6,8 Mrd. EUR exportiert, die Importe gingen gegenüber dem Vormonat sogar um 12% auf 7,4 Mrd. EUR zurück. Hintergrund war die zu diesem Zeitpunkt bereits starke Ausbreitung des Coronavirus in China.