12:15 | 10.03.2021

NORD/LB: Deutsche Exporte sind im Januar gestiegen

Die deutschen Exporteure haben der Corona-Pandemie auch im Januar dank einer guten Konjunktur in China und anziehender wirtschaftlicher Aktivität in den USA getrotzt. Die Ausfuhren stiegen überraschend um 1,4% gegenüber dem Vormonat und damit zum neunten Mal in Folge. Volkswirte waren von einem deutlichen Rückgang ausgegangen. Insgesamt wurden im Januar Waren im Wert von 98,1 Mrd. EUR exportiert, im Jahresvergleich ein Minus von 8,0%. Besonders kräftig gingen die Exporte nach Großbritannien (-29%) nach Inkrafttreten des Brexit-Handelsabkommens zurück. Bei den Importen dagegen wurde ein unerwartet starkes Minus von 4,7% zum Vormonat verzeichnet.