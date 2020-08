12:50 | 26.08.2020

NORD/LB: Deutsche Wirtschaft ist in Q2 nicht so stark geschrumpft wie zunächst angenommen

Die deutsche Wirtschaft ist in Q2 wegen der Corona-Beschränkungen zwar im Rekordtempo, aber nicht so stark wie zunächst angenommen, geschrumpft. Das BIP fiel um 9,7% zum Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt mit. Eine frühere Schätzung war von einem Minus von 10,1% ausgegangen.