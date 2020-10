13:59 | 09.10.2020

NORD/LB: Die deutschen Exporte erholen sich weiter

Die deutschen Exporte erholen sich weiter und sind im August den vierten Monat in Folge gestiegen. Allerdings nahm die Dynamik dabei ab. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus bei 2,4%, teilte das Statistische Bundesamt mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 1,4% gerechnet. Wegen der Corona-bedingten Rezession bei vielen wichtigen Handelspartnern blieben die Ausfuhren allerdings um 12,7% unter dem Vorjahresniveau und erreichten nur 770,3 Mrd. EUR. Auch für das Gesamtjahr soll es laut BDI ein Minus von rund 13% geben. Die Importe stiegen zum Vormonat überraschend stark um 5,8% (durchschnittliche Erwartung: +1,4%).