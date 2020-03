13:35 | 25.03.2020

NORD/LB: Einbruch der US-Wirtschaft

Auch die Geschäfte der US-Wirtschaft sind im März wegen der Corona-Krise so stark eingebrochen wie noch nie. Der gemeinsame Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister fiel um 9,1 auf das Rekordtief von 40,5 Punkten, wie das IHS Markit zu seiner monatlichen Umfrage unter Unternehmen mitteilte. Besonders heftig erwischte es auch die Dienstleister. Das Barometer fiel auf das Rekordtief von 39,1 Zählern.

Die US-Regierung hat sich nach eigenen Angaben nach tagelangen Verhandlungen mit Senatoren im Kongress auf ein Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, bestätigte, dass es eine Einigung gegeben habe und kündigte eine Abstimmung in der Kongresskammer noch im Laufe des Tages an.