12:37 | 15.09.2020

NORD/LB: Erholung der Industrie in der Euro-Zone

Die Erholung der Industrie in der Euro-Zone hat sich im Juli in abgeschwächter Form fortgesetzt. Die Betriebe stellten 4,1% mehr her als im Juni, teilte Eurostat mit. Die Monate zuvor hatten mit Zuwächsen von 9,5% (Juni) bzw. 12,2% (Mai) geglänzt. Trotz der Steigerungsraten der letzten drei Monate liegt der Ausstoß aber immer noch um 7,7% unter dem Vorjahresmonat.