12:41 | 19.08.2020

NORD/LB: Erwerbstätigkeit in Deutschland in Q2 kräftig gesunken

Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass die Erwerbstätigkeit in Deutschland in Q2 so kräftig wie noch nie in den vergangenen 30 Jahren gefallen ist. Im Betrachtungszeitraum waren nur 44,7 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland beschäftigt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Erwerbstätigenzahl sank im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 618.000 Personen (-1,4%).