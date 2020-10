11:32 | 30.10.2020

NORD/LB: EZB hat noch keine geldpolitischen Änderungen beschlossen

Die EZB hat auf ihrer Sitzung wie erwartet (noch) keine geldpolitischen Änderungen beschlossen. Zugleich bereiteten die Währungshüter aber die Märkte auf ein ganzes Maßnahmenbündel im Dezember vor. EZB-Präsidentin Lagarde verwies darauf, dass es an einem zusätzlichen monetären Stimulus so gut wie keinen Zweifel gebe. Die Risiken für den kurzfristigen Wirtschaftsausblick bezeichnete sie mehrfach als eindeutig abwärtsgerichtet. Die Teil-Lockdowns in einigen Mitgliedsstaaten kommen einem abrupten Bremsmanöver im konjunkturellen Aufholprozess gleich. Vor allem die Anleihekäufe dürften hinsichtlich Volumen und (Mindest-)Laufzeit nochmals deutlich ausgeweitet werden. Aber der gesamte Instrumentenkasten steht zur Überprüfung an. Der Fokus sollte hierbei auf einer Verbesserung der Finanzierungsbedingungen liegen. Die EZB stemmt sich weiterhin gegen die Krise.