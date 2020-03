13:52 | 19.03.2020

NORD/LB: Ifo-Chef Clemens Fuest zum erwarteten Konjunktureinbruch

Der erwartete Konjunktureinbruch in Deutschland könnte nach Ansicht des Ifo-Chefs Clemens Fuest in diesem Jahr noch heftiger werden als zur Finanzkrise 2009. “Wenn die Wirtschaftsaktivität nur für 2 Monate auf 65% des Normalniveaus zurückgeht und danach wieder wächst wie erwartet, würde die Wirtschaftsleistung für das Gesamtjahr um 5% schrumpfen”, schrieb der Ifo-Chef. “Das wäre ein Einbruch wie im Finanzkrisenjahr 2009. Es kann aber auch deutlich schlimmer kommen.” Mit der Coronakrise gerate Deutschland in eine komplexe Wirtschaftskrise, deren Dimensionen derzeit viele noch unterschätzten, erklärte Fuest.