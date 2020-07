14:03 | 02.07.2020

NORD/LB: Ifo-Institut sieht Licht am Ende des Tunnels

Das Ifo-Institut sieht nach einem Rekordeinbruch in Q2 (-11,9% zum Vorquartal) für die dt. Wirtschaft Licht am Ende des Tunnels. In Q3 dürfte es um 6,9%, in Q4 um 3,8% nach oben gehen.