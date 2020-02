13:01 | 12.02.2020

NORD/LB: In China wächst die Besorgnis

In China wachsen die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen wegen der Epidemie durch das Coronavirus. In der Volksrepublik sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden inzwischen mehr als 1000 Menschen an dem Virus gestorben. Unternehmen gaben Stellenstreichungen bekannt, obwohl Präsident Xi Jinping zugesichert hatte, dass Massenentlassungen vermieden werden sollen. Vereinzelt haben Ökonomen bereits ihre Prognosen für das chin. Wirtschaftswachstum in diesem Quartal gesenkt.