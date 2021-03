12:11 | 19.03.2021

NORD/LB: In der deutschen Industrie geht es weiter aufwärts

Der Auftragsbestand hat sich dort im Januar um 0,8% erhöht; es war das achte Plus in Folge. Im Vergleich zum Februar 2020 – dem Monat vor Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen in Deutschland – ist der Bestand inzwischen saison- und kalenderbereinigt um 5,0% höher. Da die Produktion deutlich langsamer anlief, erhöhten sich die Auftragsbestände. Deren Reichweite legte im Januar leicht zu auf 6,9 Monate – das ist der höchste Wert seit Beginn der Statistik 2015.