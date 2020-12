13:33 | 21.12.2020

NORD/LB: In Japan ist die Furcht vor einer Deflation zurückgekehrt

Nach dem stärksten Rückgang der Verbraucherpreise seit mehr als einem Jahrzehnt ist in Japan die Furcht vor einer Deflation zurückgekehrt. Die Lebenshaltungskosten lagen im November um 0,9% niedriger als im Vorjahr. Dies war der vierte Rückgang in Folge. Ein Teil des Preisrückgangs geht auf eine Rabattkampagne der Regierung für Inlandsreisen zurück.