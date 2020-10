12:40 | 12.10.2020

NORD/LB: Industrieproduktion in Italien und Frankreich weiter gestiegen

Die Industrieproduktion in Italien hat sich im August überraschend stark um 7,7% gegenüber dem Vormonat erhöht. Es war der vierte Anstieg in Folge. Die Produktion lag zudem nur noch um 0,3% unter dem Niveau vom August 2019.

Auch die französischen Industriebetriebe produzierten mehr, allerdings fiel das Plus mit 1,3% gegenüber dem Juli-Wert recht bescheiden aus. Hier hatten sich die Ökonomen etwas mehr erwartet.