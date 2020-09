12:19 | 01.09.2020

NORD/LB: Japanische Industrieproduktion hat im Juli weiter angezogen

Die japanische Industrieproduktion hat im Juli den zweiten Monat in Folge angezogen. Die Produktion erhöhte sich um 8% gegenüber dem Vormonat und damit deutlich stärker als erwartet. Auch für die kommenden Monate rechnen die Hersteller mit Wachstum und erwarten im August ein Plus in der Produktion von 4%, für Sept. rechnen sie mit einem Anziehen um 1,9%.