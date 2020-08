12:48 | 18.08.2020

NORD/LB: Japans Wirtschaft ist in Q2 stark eingebrochen

Japans Wirtschaft ist in Q2 so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen eingebrochen. Das BIP schrumpfte wegen der Folgen der Corona-Beschränkungen auf Jahresbasis um 27,8% und damit das dritte Quartal in Folge. Der private Konsum, auf den mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft entfällt, ging im Quartal um 8,2% und damit stärker als erwartet (Prognose: -7,1%) zurück.