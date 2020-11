12:49 | 24.11.2020

NORD/LB: Konjunkturerholung hat den Rückwärtsgang eingelegt

Die Konjunkturerholung in Deutschland hat durch den erneuten Lockdown im November den Rückwärtsgang eingelegt. Der Markit-Composite-Einkaufsmanagerindex sank auf 52,0 (Okt.: 55,0) Punkte. Die Lockdown-Beschränkungen haben v.a. den Dienstleistungssektor massiv getroffen, wo der Index um 3,3 Punkte auf 46,2 Zähler sank. “Dank der weiter boomenden Industrie (minus 0,3 auf 57,9 Punkte) blieb die deutsche Wirtschaft allerdings insgesamt auf Wachstumskurs”, teilte Markit mit.

Deutlich schlechter sieht es in der Euro-Zone aus, wo der Markit-Composite-Index im November um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler einbrach. Das ist der schlechteste Wert seit einem halben Jahr, hieß es von Markit zu der monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen. Das Barometer rutschte damit klar unter die Wachstums-Marke von 50 Zählern. Laut Markit-Chefökonom Williamson steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass das BIP im laufenden vierten Quartal schrumpfe. Wie schon in Deutschland litten auch in der Euro-Zone vor allem die Dienstleister (minus 5,6 auf 41,3 Punkte) während sich die Industrie mit 53,6 (Okt.: 54,8) vergleichsweise gut schlug.